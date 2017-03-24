Туринская плащаница и другие точные копии христианских реликвий. В духовно-просветительском центре Североморской Епархии открылась уникальная выставка

Светлана Деменева.

Уникальная выставка открылась в духовно-просветительском центре Североморской Епархии. Это точные копии тех предметов, которые имеют отношение к событиям, которые произошли две тысячи лет назад, когда, согласно христианской вере, был распят Иисус.

Это тот случай, когда здесь совсем не хочется видеть экскурсии. Отец Александр называет выставку не экспозицией, а погружением. Яркий свет только для съемок. И негромкая музыка Баха. В центре - главная христианская реликвия. Почти в натуральную величину. Туринская плащаница. Зримое доказательство присутствия Христа, святыня для верующих и предмет бесконечных исследований ученых, которые пока так и не могут дать объяснений.

Настоятель Свято-андреевского морского кафедрального собора в г. Североморске, отец Александр: "Изображение состоит из двух вещей. Первая это ожог - образ Христа это ожог, там нет ничего другого. И второй момент это кровь. Т. е. - ожог и кровь, которые составляют единый облик".

О плащанице, в которую был завернут Иисус после распятия - стало известно в XIV веке. На ней не видели лица, пока не сфотографировали. В конце XIX века оказалось, что плащаница - это большой негатив, где видны все следы страдания Христа. Теперь копию сделали североморские мастера. А мурманские подарили точный образец копья. Его римский солдат Лонгин вонзил в подреберье Иисуса. И флагрум. Таким бичевали Христа. Плетью нельзя было наносить больше 40 ударов. Иначе это уже не наказание - а казнь.

Настоятель Свято-андреевского морского кафедрального собора в г. Североморске, отец Александр: "Есть точка зрения научного института криминалистики ФСБ, которая занималась изучением Туринской плащаницы, что это было нанесено примерно 120 ударов. И, конечно, мы видим не просто плеточку, а страшное орудие - на концах свинцовые металлические шарики и можно представить, если один удар наносит увечье, то что такое 98 ударов".

Не только экспонаты. Еще точные копии картин художников, которые писали сюжеты об этих 40 днях раздумий Христа и его смерти на Голгофе. Выставка останется в духовно-просветительском центре Североморской и Умбской Епархии до 9 апреля. Затем отправится в приходы. И потом уже вернется в Главный храм - Свято Андреевский Кафедральный Собор Североморска.







