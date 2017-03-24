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24.03.2017 18:35

"За сохранение и развитие культуры". В преддверии профессионального праздника в Мурманске состоялась церемония награждения и торжественный вечер

Елена Ямаш.

"За сохранение и развитие культуры" верные ее служители получили сегодня награды губернатора в канун профессионального праздника.
Их называют хранителями поморских песен. И это не просто стилизация под старинное искусство. Подлинный, этнографический материал. Ансамбль "Беломорье" - украшение любого концерта. По предложению его руководителя, Людмилы Рогатых - когда-то на Терском берегу организован областной фестиваль фольклора. Потом он перерос в международный. На основе старинных записей выпущены диски "Антология поморских песен".
Руководитель народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Людмила Рогатых: "Слава Богу, остались записи, которые мы сейчас восстанавливаем".
Раиса Захарова 18 лет руководит работой библиотечного клуба "Поэтическая нота" для любителей поэзии, сама пишет стихи, разрабатывает краеведческие издания, занимается научной работой. Благодаря ей библиотеки Кольского района "вышли" во всемирную паутину.
Заведующая организационно-методическим отделом межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова: "В прошлом году мы реализовали такую программу - БАМ она называется - библиотечная академия мастерства. Обучение наших библиотекарей новым информационным технологиям".
Еще один лауреат премии губернатора - директор Детской театральной школы Мурманска. Победитель конкурсов "100 лучших школ России" и "50 лучших школ искусств России". Это - лишь малая часть наград. Фабрика творческих проектов. Количество желающих обучаться превышает число свободных мест.
Директор детской театральной школы города Мурманска Светлана Асташенкова: "Коллектив очень интересный, яркий и, наверное, благодаря нашему коллективу мы творим такие вещи, которые позволяют гордиться тем, что мы делаем".
По итогам прошлого года 13 человек стали лауреатами премии губернатора. Глава региона вручила их на торжественном вечере в филармонии. Среди тех, кто поднялся на сцену - сотрудники библиотек, Домов культуры и музеев Североморска, Полярного, Мурманска, Печенги, Колы, Апатитов, Зеленоборского.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Без этого огромного - даже не отряда, а армии служителей культуры нашу жизнь представить себе невозможно. Культура нужна нам как воздух, как тепло, как свет, как солнце. И мы только тогда чувствуем ее отсутствие, когда нам чего-то в душе не хватает".
В праздник о проблемах говорить не принято - они, конечно, есть. Но есть и движение вперед. На финансирование культуры из регионального бюджета расходы увеличиваются каждый год. В том числе, и на объекты культуры. Результат виден в зале филармонии, который сегодня называют одним из лучших в России.




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