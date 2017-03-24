Губернатор Марина Ковтун поблагодарила работников культуры региона за большой ежедневный труд

Сегодня в Мурманской областной филармонии губернатор Марина Ковтун приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника культуры. Марина Ковтун искренне поблагодарила работников культуры от имени Правительства Мурманской области и всех жителей региона за большой ежедневный труд. Глава региона отметила, что культура – не только сфера деятельности, это душа народа, которая формирует сознание, веру и чувства. Именно культура сохраняет нравственные устои и традиции общества, благодаря культуре не прерывается связь между поколениями.



«Расходы областного бюджета на культуру ежегодно растут, и уже видны результаты этого вклада. Праздничное мероприятие сегодня проходит в филармонии, которая отреставрирована на средства регионального бюджета. Модернизируются, реконструируются, ремонтируются дома культуры в городах и поселках, и эта работа будет продолжена. Скоро закончится ремонт Междуреченского сельского дома культуры и Мурмашинской детской школы искусств», – сообщила Марина Ковтун.



На праздничном мероприятии премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» были вручены директору Кольского районного Центра культуры Татьяне Алтынниковой, директору детской театральной школы Светлане Асташенковой, директору Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова Ольге Бигоцкой, главному хранителю городского историко-краеведческого музея Полярного Олегу Вербину, преподавателю Мурманского колледжа искусств Елене Дмитриченко, заведующей организационно-методическим отделом межпоселенческой библиотеки Кольского района Раисе Захаровой, программисту Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Александру Кондратьеву, заместителю директора по работе с детьми Североморской централизованной библиотечной системы Наталии Лизавенко, заместителю заведующего отделом истории края Мурманского областного краеведческого музея Екатерине Ореховой, хормейстеру народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им.С.М. Кирова Людмиле Рогатых, директору Кольской районной детской школы искусств Елене Скиридоновой, хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского центрального дома культуры Елене Тарасовой, директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирине Яковенко.



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