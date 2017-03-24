Комплекс вопросов, касающихся состояния торговли в Мурманской области, обсудили участники рабочей встречи в Мурманскстате

В Мурманскстате состоялась рабочая встреча представителей службы государственной статистики, региональной исполнительной власти Мурманской области и общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества. В ней приняли участие представители Федеральной службы государственной статистики – заместитель руководителя Федеральной службы Марина Сабельникова и временно исполняющая обязанности начальника Управления статистики торговли и услуг Любовь Кузьмичёва. Специалисты проводят тематическую проверку формирования обобщающих показателей статистики торговли Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.



В центре внимания рабочей встречи был комплекс вопросов, касающихся состояния торговли в Мурманской области.



Участников встречи приветствовал заместитель губернатора Роман Дурягин, который подчеркнул особую важность работы органов статистики по сбору и обработке огромных массивов данных, результаты которой являются необходимой базой для принятия управленческих решений.



На встрече с докладом выступила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, которая отметила, что даже грамотно сформированные статистические показатели не всегда в полной мере отражают реальную ситуацию в экономике региона. Министр обозначила ряд проблемных вопросов по формированию статистических показателей и ведению торгового реестра. Этот вопрос был комплексно рассмотрен, так как, с одной стороны, в приоритете всегда находится объективность и полнота данных, а с другой – при сборе необходимой информации недопустимо обременять бизнес-сообщество дополнительной отчетностью. Торговля, прежде всего, относится к числу крайне чувствительных для населения отраслей и зачастую первая реагирует на происходящие позитивные и негативные процессы в экономике, поэтому качество статистической отчетности в данной сфере имеет особое значение. Показатели развития торговли отражают состояние развития малого бизнеса, уровень развития конкуренции, ситуацию с доходами населения.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /