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24.03.2017 16:57

В Мурманске продолжается подготовка к предварительному внутрипартийному голосованию "Единой России"

Алексей Котович.

В Мурманске продолжается подготовка к предварительному внутрипартийному голосованию партии "Единая Россия", которое состоится в областном центре 23 апреля в избирательных округах №3 и №5. Оно определит лидеров, которые станут кандидатами в депутаты городского совета заполярной столицы от партии власти. В настоящее время заявления подали 14 претендентов. Среди кандидатов - рабочие, служащие, предприниматели.
Секретарь мурманского местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Василий Андрианов: "До самого момента голосования каждый из участников должен принять участие не менее, чем в двух дебатах. Мы с оргкомитетом определили даты проведения дебатов - 8 апреля и 15 апреля. Дебаты будут проходить в 12 часов дня. Сегодня мы определяемся с помещением - скорее всего, это будет Дом детского творчества имени Бредова".
Напомним, довыборы в мурманский Совет депутатов пройдут осенью, в единый день голосования. Борьба развернется за три вакантных кресла, оставленных после избрания в Совет Федерации Татьяны Кусайко, в Госдуму - Алексея Веллера и в областную Думу - Евгения Тарбаева. Практика показывает, что праймериз позволяет сделать выбор избирателей более осознанным.
Директор мурманской общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова: "Участие в предварительном голосовании - это вообще хорошая возможность испытать свои силы в конкурентной борьбе как для членов партии, так и для сторонников. А я чувствую в себе силы".
Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Я уже была депутатом один созыв, и вот испытывала себя в облдуму. Очень бы хотелось, конечно, испытать свой рейтинг, скажем так. Насколько смогла помочь, стать более социально значимой".
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