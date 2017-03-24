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24.03.2017 16:55

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в региональном семинаре-совещании, посвященном итогам работы комитета по тарифному регулированию

Алексей Елкин.

Способы сдерживания и даже снижения тарифов  сегодня обсудили участники семинара-совещания. В Мурманск эксперты съехались со всей области. Такие встречи организуются уже четвертый год подряд для понимания профессионалами спорных моментов и повышения "прозрачности" сложных процессов тарифной политики. Кольский Север сейчас в выигрышном положении. В первую очередь, это касается электроэнергетики. Регион - энергоисбыточный. Эффективно работает мощная генерация - атомная и гидроэлектростанции. Собственные объемы потребления наращивают крупные промышленные предприятия.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы принимаем ряд мер для того, чтобы повысить эффективность нашего хозяйства, нашей экономики и тех ресурсоснабжающих организаций, которые участвуют в предоставлении услуг. С тем, чтобы этот рост тарифов сдержать и при реализации определенных инвестиционных проектов, возможно, даже, где-то и остановить".
Июль - время очередного изменения тарифов. Так гласит федеральное законодательство. В Мурманской области параметры уже известны. Рост - самый низкий по стране. Для северян уже второй год не изменится цена на газ и самой низкой на Северо-Западе останется плата за электричество. Стоимость тепловой энергии для некоторых потребителей даже уменьшится.
Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "В 16 муниципальных образованиях для 26 населенных пунктов, где тариф у нас составляет на текущий момент порядка 3400 рублей за гигакалорию и выше. У нас уже не первый год будет происходить сдерживание. Не увеличение. И надо четко понимать, что 80 процентов в нашей совокупной плате граждан -  это важно, это то, на что делает упор правительство и губернатор - этостоимость тепловой энергии".
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