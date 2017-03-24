В Мурманске впервые состоится международный турнир по интеллектуальным играм "Кубок Арктики"

Любовь Дубова.

В Заполярье готовится большое событие для знатоков. Впервые в Мурманске состоится международный турнир по интеллектуальным играм "Кубок Арктики". Через неделю - 1 и 2 апреля - в город приедут команды не только со всей области. А также лидеры мирового рейтинга - из Москвы и Санкт-Петербурга. В битве умов примет участие сборная из Азербайджана. Сегодня в оргкомитете уже 48 заявок. Прием продолжается. В основной программе - "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя игра". Вопросы от лучших редакторов клуба интеллектуалов. Для проведения турнира пригласили игрока телеверсии "Что? Где? Когда?" Александра Рубина.

Член оргкомитета Мурманского открытого международного интеллектуального турнира "Кубок Арктики" Михаил Савченко: "Он до сих пор там играет и регулярно играет. Это один из старейшин клуба, один из неоднократных обладателей "Хрустальной совы", один из лучших игроков за всю историю телеклуба "Что? Где? Когда?"

Турнир "Кубок Арктики" включен в перечень мероприятий международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Является отборочным этапом на Чемпионат Мира. Он пройдет в ноябре в Казахстане. По итогам игры в Мурманске лучшая гостевая и местная команды получат путевки на эти интеллектуальные состязания.

Председатель комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Мы вместе с Михаилом были в Москве, общались с руководителями "ТВ игра", и они поверили в наши силы, в наши возможности, потенциал города Мурманска, дали нам шанс провести в городе Мурманске такой уникальный турнир, который даст возможность командам дальше развиваться".







