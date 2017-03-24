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24.03.2017 15:03

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в региональном семинаре-совещании, посвященном итогам работы комитета по тарифному регулированию

Сегодня состоялся региональный семинар-совещание, посвященный итогам работы комитета по тарифному регулированию по установлению тарифов (цен) на текущий год и задачам на последующие периоды регулирования. Такое мероприятие проводится в Мурманской области уже в четвертый раз и направлено на повышение прозрачности тарифного регулирования, выработку единого подхода к решению тарифных вопросов.

Приветствуя участников семинара, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин обозначил основные цели в сфере тарифного регулирования, которые зафиксированы на федеральном уровне и поддерживаются правительством Мурманской области. Среди них, в частности, защита интересов потребителей регулируемых услуг, обеспечение доступности услуг регулируемых организаций, обеспечение устойчивого развития экономики на основе долгосрочного регулирования тарифов и роста благосостояния населения.

Алексей Тюкавин перечислил ряд достижений, которых удалось добиться при регулировании тарифов на 2017 год. Так, в отдельных муниципалитетах тарифы на тепловую энергию не увеличиваются с 1 июля 2017 года и остаются на прежнем уровне. В ряде муниципальных образований тарифы на тепловую энергию останутся неизменными уже не первый год. Также удалось зафиксировать неизмененными тарифы на газ для граждан, согласовать с ФАС рост тарифов на электроэнергию для населения только на 1% или 3 копейки. При этом тариф на электроэнергию для населения остается минимальным по Северо-Западу и одним из самых низких по Российской Федерации.

«Необходимо отметить, что именно тарифы становятся одним из существенных индикаторов формирования инвестиционной привлекательности в регионе, и их уровень напрямую влияет на развитие экономики в субъекте», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В работе семинара-совещания приняли участие начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев, заместитель губернатора Евгений Никора, представители руководства УФАС по Мурманской области, областной думы, прокуратуры Мурманской области, ряда министерств и ведомств, муниципальных образований, бизнес-структур, общественных организаций.

Участники семинара-совещания рассмотрели актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также в сфере регулирования оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты и в сфере осуществления регионального государственного контроля. Кроме того, некоторые темы обсуждались в формате «круглых столов».

Результаты дискуссий по различным сферам регулируемой деятельности традиционно лягут в основу обращений в федеральные органы исполнительной власти с целью совершенствования нормативно-правовой базы в области тарифного регулирования.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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