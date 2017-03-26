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26.03.2017 18:30

В Мурманске стартует цикл мероприятий для детей и подростков в период весенних школьных каникул

27 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартует цикл мероприятий для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10.00 учащиеся средней общеобразовательной школы № 53 города Мурманска посетят урок-игру «Символы России и Мурманской области». Ребята узнают историю появления символов, посмотрят фильм о них. После этого мальчишки и девчонки примут участие в викторине, где смогут показать свои знания. В 11.00, 12.00 и 13.00 мероприятие посетят ученики мурманского лицея № 2.
В этот же день в 10.00 и в 12.00 ребята из средней общеобразовательной школы № 28 побывают на познавательной программе «В гостях у природы». Дети узнают о птицах Мурманской области, примут участие в интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки о пернатых. В 11.00 программу посетят учащиеся средней общеобразовательной школы № 50.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58
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