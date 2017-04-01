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01.04.2017 13:00

В Мурманске пройдет концерт «Па-де-де по-нашему…»

Сегодня в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города на концерт «Па-де-де по-нашему…», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В программе концерта по-бардовски прозвучат классические юмористические произведения о любви бардов к балету, другим танцевальным жанрам и к высокому французскому стилю. 
Зрители услышат песни «Ах, эти ножки балерин…» Сергея Никитина, «Фиалковый букет» Михаила Щербакова, «На поляне у реки» Тимура Шаова, «Тык-дым» Алексея Иващенко, «Рассказ технолога Петухова» Юрия Визбора и многие другие.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца 45-43-23
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