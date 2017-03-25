В поселке Мурмаши сын обворовал собственную мать

Елена Ястребова.

58-летняя местная жительница п. Мурмаши стала жертвой ограбления собственного сына. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры пропали телевизор и ноутбук. А в краже она подозревает сына. Как выяснилось позже, молодой человек ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и раннее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Северянина задержали. Возбуждено уголовное дело. Наказание за данное деяние предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. В отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.