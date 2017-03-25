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25.03.2017 16:30

В зеленоборской колонии для сотрудников учреждения прошёл весенний спортивный праздник

Коллектив сотрудников зеленоборской колонии - поселения №20 отметили наступившую весну спортивным фестивалем «Прощай, Зима!». Получить заряд бодрости и хорошего настроения пришли семьи сотрудников и ветераны учреждения.
В палаточном городке, разбитом в живописных окрестностях посёлка Зеленоборский, прошли весёлые эстафеты, увлекательные соревнования по перетягиванию каната, катанию с горы на «ватрушках».
Болельщиков и ветеранов также ожидала разнообразная развлекательная программа: катание на снегоходах и квадроцикле, забавные конкурсы. В завершение фестиваля все участники смогли угоститься настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и традиционными шашлыками.
Победителям каждого состязания были вручены дипломы и призы.


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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