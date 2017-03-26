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26.03.2017 17:30

Перевод средств пенсионных накоплений: итоги 2016 года

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2016 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в управляющие компании (УК).
Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12,0 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК. Согласно действующему законодательству решение принималось по заявлению с самой поздней датой поступления в ПФР, вне зависимости от общего количества заявлений, которое поступило от гражданина в течение года.
Положительные решения приняты по 6,5 млн заявлений (54,2% от принятых к рассмотрению заявлений). Из них 4,7 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ; 1,7 млн человек перешли из одного НПФ в другой; 79,3 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР; 9,1 тыс. человек изменили выбор управляющей компании.
Как и в переходную кампанию 2015 года, ПФР принимал заявления о досрочном переходе (по итогам года) и «пятилетнем» переходе. Досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2017 году, составили 6,45 млн заявлений (99,2% от общего количества удовлетворенных заявлений), в том числе: 4,65 млн заявлений из ПФР в НПФ; 1,7 млн заявлений из НПФ в другой НПФ, 72 тыс. заявлений из НПФ в ПФР.
По 0,25 млн заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе)               еще не наступил срок рассмотрения – в соответствии с действующим законодательством эти заявления будут рассмотрены в 2021 году.
В результате кампании 2016 года отказы были вынесены по 5,2 млн заявлений. Основные причины отказов традиционно следующие:
- наличие заявления с более поздней датой – 2,9 млн;
- заявления подано застрахованным лицом, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре ОПС в ПФР не поступало – 1,6 млн;
- заявление подано в пользу текущего страховщика – 0,145 млн;
- заявление подано с нарушением установленного порядка подачи (в один день от застрахованного лица поступило несколько заявлений) – 0,154 млн;
- подан неверный тип заявления – 0,23 млн;
- выбранный НПФ не включен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц и у выбранного НПФ аннулирована лицензия                       на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию – 0,12 млн.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
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