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24.03.2017 14:43

Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив ПАО «ФосАгро» с присуждением гран-при конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016»

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила коллектив ПАО «ФосАгро» с присуждением группе «ФосАгро» гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016».

«ФосАгро» получило от бизнес-сообщества России высокую оценку своей деятельности. Объективность этой оценки мы видим на примере работы АО «Апатит», – говорится в телеграмме главы региона, направленной на имя генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Компания «Апатит» не только является одним из базовых предприятий экономики Мурманской области, но и подаёт пример динамичного развития, эффективного и инновационного подхода к производству, социальной и экологической ответственности, сказано в телеграмме.

Марина Ковтун от всей души пожелала Андрею Гурьеву и его коллегам дальнейших успехов в делах.


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