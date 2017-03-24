Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Вызывает интерес наш технический прогресс. Хоровод потенциальных партнеров вокруг программы, обновление российского рыбацкого флота. Контакты, контракты, соглашения. Мурманская международная конференция по рыболовству в Арктике.

Колыбель для будущих чемпионов. "Кубок Анны Богалий Skimir" снова в Мурманске, теперь уже как финальный этап Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов от 10 до 17 лет.

Лица заполярной культуры. Профессиональный праздник тех, кто делает нашу жизнь полнее и ярче.

"Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". Захар Прилепин в Мурманске.

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