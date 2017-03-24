В рамках конференции по франчайзингу и ярмарке франшиз обсудят вопрос развития рекреационной зоны Кольского полуострова с использованием механизма франчайзинга

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в открытии конференции по франчайзингу и ярмарке франшиз, организованной Российской организацией франчайзинга при поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель».



«Условия рыночной экономики и быстро растущей конкуренции сегодня диктуют необходимость использования наиболее эффективных инструментов, позволяющих развивать малое и среднее предпринимательство в регионе. Одним из таких инструментов для достаточно быстрого развития бизнеса является франчайзинг. В условиях удорожания кредитных ресурсов именно франчайзинг позволяет создавать бизнес на выгодных условиях», – отметил, открывая конференцию, Григорий Стратий.



По мнению заместителя губернатора, актуальность мероприятия для Мурманской области обусловлена потребностью в готовых бизнес-проектах, особенно для монопрофильных муниципальных образований.

«Правительство Мурманской области выделяет развитие малого и среднего предпринимательства как один из приоритетов для региональной экономики, основой для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Развитие франчайзинговых сетей в области не только повысит прозрачность бизнеса и собираемость налогов, но и упростит внедрение инновационных технологий и, соответственно, привлечет инвестиции в региональную экономику», – подчеркнул Григорий Стратий.



В рамках конференции будут рассмотрены вопросы развития потребительского рынка и рекреационной зоны Кольского полуострова с использованием механизма франчайзинга, перспективы развития рынка коммерческой недвижимости региона, меры и инструменты поддержки франчайзинга, схемы кредитования франшиз и другие.



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