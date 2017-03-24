В областном центре прошло заседание Координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы Мурманской области

Андрей Зайцев.

Кадры решают всё. С момента появления этой фразы, актуальности она своей она не теряет. Сегодня в областном правительстве текущие задачи обсуждали члены профильного регионального Координационного совета. В центре внимания - внедрение стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Мурманской области. Кольское Заполярье вошло в число 20 субъектов, где проходит пилотная апробация данного стандарта. Единственный регион на Северо-Западе. Процесс сложный, но интересный - говорят представители совета. Целей несколько: вовлечение работодателей в образовательный процесс, максимально точно прогнозировать потребность предприятий в кадрах, повысить качество образования. Одно из эффективных направлений - дуальное обучение. Когда до 70% учебного времени студенты проводят на предприятии.

Начальник отдела министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина: "Эта процедура позволит как можно сильнее сблизить образование и производство, уменьшить критику предприятий в адрес образовательных организаций о том, что они готовят не так, как им нужно".

Одна из проблем реализации данного стандарта - незнание на самих предприятиях данной возможности. Возможности напрямую общаться с потенциальными работниками, самим растить смену. При чём в последние годы наблюдается дефицит молодых мастеров со средним техническим образованием. Повышение престижа рабочих профессий - ещё одна важнейшая задача на местах. Меняется многое, включая оценку знаний выпускников. Например, практическая аттестация.

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Если это сварщик, будет оценено качество сварного шва. И это будет оценено не преподавателями, а специалистами с производства, с предприятий. И это удостоверение квалификационное, оно будет играть может даже ещё большую роль, чем само удостоверение государственного образца".