В правительстве Мурманской области заключили соглашение по развитию системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества

Алексей Котович.

В областном правительстве заключено соглашение по развитию системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики и психотропные вещества. Под документом подписи поставили: руководитель регионального УМВД, представители министерств здравоохранения и соцразвития, комитета по труду и занятости населения. Предполагается, что именно комплексный подход к решению этой проблемы позволит добиться максимального результата.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин: "Мы ставим перед собой цель - дальнейшее снижение смертности от злоупотребления психоактивными веществами. Такой трэнд четко обозначился в последние два года. Ставим перед собой задачу - усиление профилактической работы и предотвращение рецидива".

Начальник управления УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Участвуем в вопросах ресоциализации, за исключением медицинского направления. Мы в рамках соглашения обеспечиваем реализацию тех норм по взаимодействию с судами, которые накладывают взыскания соответствующие. Мы обеспечиваем исполнение этих судебных решений".

В настоящее время во главу угла ставятся вопросы социальной реабилитации. Подписанное соглашение призвано улучшить межведомственное взаимодействие в этом вопросе. Опираясь на уже существующие наработки.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Мы оказываем, понятно, меры социальной поддержки и социального обслуживания, но самое главная составляющая и она начала работать с прошлого года - мы выдаем сертификаты на прохождение, как раз социальной реабилитации тем гражданам, которые решением суда определены на прохождение реабилитации".

Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Основная задача службы занятости - это интеграция этих людей в социуме: это их трудоустройство, это профессиональное обучение. Ведь не для кого не секрет, что работодатели неохотно идут на то, чтобы брать таких людей к себе на работу. Вот мы сейчас пытаемся заключать договоры со многими из них о том, чтобы они не оставались в стороне и содействовали в трудоустройстве таких людей".