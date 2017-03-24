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24.03.2017 17:50

В Мурманской области «Час Земли» будет посвящен очистке Кольского залива от накопленного экологического ущерба

В этом году ежегодная акция «Час Земли» состоится 25 марта. «Час Земли» – массовая международная природоохранная акция, ежегодно организуемая Всемирным фондом дикой природы. «Час Земли» призывает людей выключить электричество на один час в определенное время, таким образом выражая готовность беречь планету. В это же время будет погашена подсветка самых известных зданий и памятников в России и других странах мира. 

Правительство Мурманской области поддерживает акцию и присоединяется к ней. В рамках акции 25 марта с 20.30 до 21.30 планируется выключить подсветку зданий регионального правительства. Участие в акции уже подтвердили крупные промышленные предприятия региона, гостиничные комплексы, а также торговые, офисные и развлекательные центры. В ряде муниципальных образований области также будет отключено освещение административных зданий и декоративная иллюминация улиц.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе. В связи с этим в рамках мероприятий, приуроченных к акции, внимание жителей региона будет привлечено к проблеме загрязнения Кольского залива.
 
Более подробная информация размещена на сайте акции «Час Земли».

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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