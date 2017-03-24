Григорий Стратий: «В нашем регионе должна быть создана эффективная современная система подготовки кадров»

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел заседание Координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы Мурманской области. На заседании рассмотрели аспекты внедрения в регионе Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, в том числе – дуальную модель обучения. Стандарт ставит перед регионом задачу внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, когда теоретическое обучение составляет 30-40% учебного времени, а практическое обучение на предприятии 60-70% учебного времени, при этом к обучению привлекаются высококвалифицированные работники предприятий.

«Стоящие перед экономикой области задачи требуют изменения технологии подготовки кадров, и такая работа уже ведётся. Мы создаём современную инфраструктуру системы профессионального образования. Только за три последних года на модернизацию материально-технической базы наших колледжей из средств областного бюджета было направлено более 300 млн рублей. В соответствии с международными стандартами мы открываем специализированные центры компетенций по приоритетным профессиям и специальностям региона. Сейчас таких центров в регионе уже десять. В нашем регионе должна быть создана эффективная современная система подготовки кадров», - подчеркнул, открывая заседание, Григорий Стратий.

Как сообщила в докладе начальник профильного отдела Министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина, стандарт предусматривает систему мероприятий, сформированных в «дорожную карту». В рамках стандарта подписано девять соглашений о сотрудничестве предприятий с колледжами и вузами региона, два предприятия уже приступили к пилотной апробации. Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области с привлечением Мурманского арктического государственного университета, Института информатики Кольского научного центра РАН, отраслевых органов власти разработан прогноз кадровой потребности на основе обобщенных сведений о потребности рынка труда региона на десять лет. Прогноз показал высокую потребность в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, промышленности, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании. Новой формой независимой оценки качества подготовки кадров становится государственная итоговая аттестация студентов в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, которая, в отличие от чемпионатного движения, где участвуют только лучшие студенты, позволяет оценить уровень подготовки учебной группы в целом.

Опытом внедрения практико-ориентированного подхода при обучении по программам среднего профессионального образования поделились директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин (подготовка кадров для Ковдорского ГОКа) и директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило (подготовка кадров для 35-го судоремонтного завода Центр судоремонта «Звездочка»). О перспективах сотрудничества рассказали ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев и заместитель директора по персоналу компании «Апатит» Александр Гусарин.





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