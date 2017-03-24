Чувства и высокие отношения, радость встреч и боль утрат. В областном центре прошел спектакль "Мурманск, признание в любви..."

Артем Дашевский.

"Мурманск, признание в любви...". Зрители областного драматического театра услышали "голоса родного города". Смелая и во многом новаторская постановка режиссера Никиты Ковалева. В ком-то из героев зритель мог узнать себя. Здесь сплелось всё: чувства и высокие отношения, радость встреч и боль утрат. Боязнь ошибки и стремление вперед. Зритель с одной стороны видит такие знакомые символы, истории, места и вместе с тем с актерами, заново, открывает родной Мурманск.

Директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова: "Сегодня очень значимый день, потому что спектакль посвящен столетию Мурманска. Спектакль, который очень полюбился, он проходит с неизменным аншлагом".

Тонкий, и наверное, понятный только северянам юмор. Актеры трижды выходят на поклон. Зрительный зал долго не отпускает их. Конечно, аплодирует стоя. И кричит: "Браво".

Блиц-опрос: "Зрители аплодируют и труппа идет на поклон. - Я так счастлива, что здесь побывала. Я сама коренная мурманчанка. И правда, перехватывает дух. - Спектакль необычный. Это может больше даже не спектакль, а общение со зрителем таким способом - Доступным, простым. - Спасибо всем актерам, которые играли это представление. Спасибо режиссеру за такую постановку".