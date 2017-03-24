Подписано соглашение о развитии системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось подписание соглашения по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Подписи под документом поставили руководители УМВД России по Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Подписанное соглашение является механизмом исполнения федерального закона, позволяющего судебным органам применять к лицам, привлекаемым к административной ответственности за совершение правонарушений в области законодательства о наркотиках, меры правового побуждения к избавлению от наркотической зависимости. Документ регулирует взаимоотношения сторон в сфере здравоохранения, социального развития и занятости населения в части осуществления индивидуально-профилактической работы с лицами, потребляющими наркотические средства, психотропные либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.

«В одиночку мы не сможем решить стоящие в этой сфере задачи. Мы работаем на стыке нескольких ведомств, и совместными усилиями мы можем помочь людям», – подчеркнул министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Представители ведомств отметили, что благодаря соглашению появляется больше возможностей для межведомственного взаимодействия в вопросах профилактической работы, предотвращение рецидивов, создания условий для трудоустройства и др.

«Наша задача – сохранить накопленный в этой сфере опыт и на его основе сделать работу эффективней», – сказал начальник Управления МВД России по Мурманской области Игорь Баталов.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /