Общественная палата Мурманской области помогла провести актуальные семинары для граждан пожилого возраста

Общественная палата Мурманской области поддержала инициативу Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» о проведении серии семинаров для лиц пожилого возраста.

Первый семинар по вопросам социального и пенсионного обеспечения прошел 14 марта т.г. Представители Министерства социального развития Мурманской области и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области познакомили участников семинара с изменениями в пенсионном законодательстве и с положениями о льготном обеспечении в регионе.

Второй семинар, на котором рассмотрели вопрос оказания медицинской помощи пожилым гражданам, состоялся 22 марта 2017 года. Сотрудники Министерства здравоохранения Мурманской области ответили на более 70 вопросов, в том числе по объединению городских поликлиник, лекарственном обеспечении, записи к «узким» специалистам.

«Семинары оказались очень познавательными. Разговор был предельно откровенным, на все вопросы мы получили компетентные ответы», - подчеркнул член Общественной палаты Мурманской области и общественной организации «Дети войны» Владимир Степанович Бородин. Планируем продолжить обсуждение вопросов регионального здравоохранения на заседаниях палаты в конце текущего года».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области