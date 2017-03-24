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24.03.2017 17:05

Общественная палата Мурманской области помогла провести актуальные семинары для граждан пожилого возраста

Общественная палата Мурманской области поддержала инициативу Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» о проведении серии семинаров для лиц пожилого возраста. 

Первый семинар по вопросам социального и пенсионного обеспечения прошел 14 марта т.г. Представители Министерства социального развития Мурманской области и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области познакомили участников семинара с изменениями в пенсионном законодательстве и с положениями о льготном обеспечении в регионе. 
Второй семинар, на котором рассмотрели вопрос оказания медицинской помощи пожилым гражданам, состоялся  22 марта 2017 года. Сотрудники Министерства здравоохранения Мурманской области ответили на более 70 вопросов, в том числе по объединению городских поликлиник, лекарственном обеспечении, записи к «узким» специалистам. 
«Семинары оказались очень познавательными. Разговор был предельно откровенным, на все вопросы мы получили компетентные ответы», - подчеркнул член Общественной палаты Мурманской области и общественной организации «Дети войны» Владимир Степанович Бородин. Планируем продолжить обсуждение вопросов регионального здравоохранения на заседаниях палаты в конце текущего года». 

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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