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24.03.2017 16:50

Полицейскими в Апатитах задержан подозреваемый в нанесении травмы головы знакомому

В полицию поступило сообщение об обращение в медицинское учреждение 29-летнего местного жителя с черепно-мозговой травмой и переломами костей лицевой части головы.

Опросив северянина, сотрудниками полиции было установлено, что у потерпевшего после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт со знакомым. в его квартире по ул. Строителей. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый - местный житель 1981 года рождения, ранее судимый за ограбление, задержан. Он признался в содеянном, причину конфликта пояснить при этом не смог.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишением свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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