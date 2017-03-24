Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.03.2017 11:40

Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как уберечь себя от опасной инфекции?

Анастасия Русинова.

Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общественности к этой опасной легочной болезни. Сейчас на учете в областном диспансере находятся примерно 5 тысяч человек. Показатели заболеваемости и смертности от этого недуга одни из самых низких по стране. Медики, в первую очередь, связывают это с качественной и налаженной работой противотуберкулезной службы. За последние годы улучшилась материально-техническая база специализированных лечебных учреждений, недавно получен компьютерный тамограф, который позволяет проводить исследования и ставить диагноз в считанные часы.
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Мурманской области Светлана Диденко: "У нас на территории работает "Поезд здоровья". Уже не первый год, когда мы стараемся обследованиями, в том числе и противотуберкулезными, охватить как можно больше граждан, и тех отдаленных районов нашей области".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.52
Евро = 62.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.