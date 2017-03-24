Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как уберечь себя от опасной инфекции?

Анастасия Русинова.

Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общественности к этой опасной легочной болезни. Сейчас на учете в областном диспансере находятся примерно 5 тысяч человек. Показатели заболеваемости и смертности от этого недуга одни из самых низких по стране. Медики, в первую очередь, связывают это с качественной и налаженной работой противотуберкулезной службы. За последние годы улучшилась материально-техническая база специализированных лечебных учреждений, недавно получен компьютерный тамограф, который позволяет проводить исследования и ставить диагноз в считанные часы.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Мурманской области Светлана Диденко: "У нас на территории работает "Поезд здоровья". Уже не первый год, когда мы стараемся обследованиями, в том числе и противотуберкулезными, охватить как можно больше граждан, и тех отдаленных районов нашей области".