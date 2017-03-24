Чтобы продать квартиру должнику пришлось погасить алименты

В отделе судебных приставов Печенгского района находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя г. Заполярного на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должник работал нерегулярно, имущества для обращения взыскания не имел и за период исполнения исполнительного документа накопилась значительная сумма долга. За неуплату алиментов мужчина был привлечен судебным приставом к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП. Данная ситуация не нова, и, казалось, все известно заранее: по истечении установленного законодательством срока должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ.

Но в рамках очередного запроса, направленного судебным приставом в регистрирующие органы, поступили сведения о наличии у должника в собственности жилого помещения. Судебный пристав незамедлительно вынес ограничение на осуществление регистрационных действий в отношении квартиры должника.

В связи с невозможностью осуществления сделки по продаже своей квартиры, должник, через непродолжительное время, явился в отдел судебных приставов для оплаты суммы задолженности.

Благодаря своевременным мерам по исполнению исполнительного документа, должник был вынужден выплатить в пользу взыскателя всю сумму долга по алиментам, а это более 300 тысяч рублей. Взыскатель остался доволен результатом работы судебного пристава.



Пресс-служба Управления ФССП по Мурманской области