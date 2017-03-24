Областная филармония приглашает горожан на концерт Мурманского филармонического оркестра под руководством итальянского дирижера Марко Букколо

26 марта в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт Мурманского филармонического оркестра под руководством итальянского дирижера Марко Букколо.

В исполнении солиста Марка Дробинского (виолончель, Франция-Россия) прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского, Никколо Паганини, Франца Шуберта и других композиторов.

Для справки:

Итальянский дирижер Марко Букколо получил музыкальное образование как пианист, но уже с 18 лет начал изучать дирижирование в Государственной Консерватории «Джузеппе Верди» в Турине, которую он окончил по специальностям хоровое и оркестровое дирижирование.

Первые профессиональные шаги Марко Букколо делал под впечатлением от творчества знаменитого Марчелло Виотти, репетиции, концерты и спектакли в театрах La Scala , La Fenice, Teatro Regio ( Турин) и на итальянском радио RAI. Молодой маэстро работал с симфоническим оркестром и Ансамблем современной музыки Консерватории в Турине, симфоническим оркестром «Джованни Pressenda», Transition Classic Orchestra, симфоническим оркестром Абруццо (Италия).

В 2010 занял пост приглашенного дирижера симфонического оркестра «Бартоломео Бруни» (Италия).

Марк Букколо Марко имеет большой опыт преподавания и работы с молодыми музыкантами хоров и оркестров. Кроме того, маэстро продолжает музыковедческие труды, работая в музыкальной редакции Энциклопедии Garzanti и на радио Ватикана, где ведет персональную музыкальную программу.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области