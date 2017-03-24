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24.03.2017 15:50

За незаконный оборот наркотиков к 10 годам лишения свободы осужден житель Печенгского района

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Печенгского районного суда Мурманской области в отношении северянина. Указанным приговором он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Действия осужденного судом квалифицированы по п.п. «а, б» ч.3 ст.228-1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228-1 УК РФ и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В апелляционной жалобе защитник осужденного указала, что мужчине назначено чрезмерно суровое наказание, поскольку имеющиеся смягчающие обстоятельства в своей совокупности являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений.
Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными, согласившись с мнением государственного обвинителя о законности приговора Печенгского районного суда.

Прокуратура Мурманской области
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