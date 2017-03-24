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24.03.2017 15:50

Юные мурманчане примут участие в мероприятии «Защитим природу вместе!», посвященном Году экологии

26 марта в 15.30 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения) состоится мероприятие «Защитим природу вместе!», посвященное Году экологии. В мероприятии примут участие юные мурманчане, участвующие в эко-проекте «Мир заповедной природы, или путешествие с Котом Семёном...», организованном библиотекой-филиалом №15 г. Мурманска.

Ребята посмотрят фильм «Природа Мурманской области», который познакомит их с географическим положением, климатом, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона. Школьники разгадают кроссворд «По страницам Красной книги», а также примут участие в мастер-классе «Рыбка» по изготовлению поделки из вторсырья.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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