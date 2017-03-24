Веселый день с Сергеем Михалковым в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

26 марта в 12.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, актовый зал) в рамках Недели детской книги приглашает малышей и их родителей на праздник «Веселый день с Сергеем Михалковым».

Дошколята вместе с родителями совершат путешествие по произведениям Сергея Михалкова. Вместе с Книжной Феей и Бабой-Ягой будут отгадывать загадки, вернут вещи в стихи поэта, почувствуют, что такое быть космонавтом, и построят домик для трех поросят.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/