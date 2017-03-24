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24.03.2017 11:06

В Мурманской области сотрудники Росгвардии пресекли драку в общественном транспорте

В Центр оперативного управления нарядами Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску поступило сообщение от диспетчера АО «Мурманэлектротранспорт» о том, что в автобусе, следовавшем по маршруту № 24 (п. Три Ручья – г. Мурманск), произошла драка между пассажирами. Информация о пути следования и расположение ближайшей остановки от места произошедшего были переданы наряду группы задержания вневедомственной охраны.
Сотрудники Росгвардии в течение нескольких минут прибыли к остановке «п. Дровяное», на которой автобус был остановлен. Опросив кондуктора и выяснив обстоятельства, сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 1997 и 1999 года рождения, которые, по предварительной информации, нанесли телесные повреждения 44-летнему пассажиру автобуса.
На место задержания был вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила потерпевшего в медицинское учреждение.
Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

/Группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области/
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