На дорогах Мурманской области полицейскими за сутки выявлено 428 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

23 марта примерно в 16 часов на 4 км автодороги Кировск-Коашва водитель, управляя автомобилем «УАЗ», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил наезд на снежный сугроб, расположенный с павой стороны дороги, после чего движущийся за ним в попутном направлении автомобиль «КАМАЗ» допустил столкновение с автомобилем «УАЗ». В результате происшествия водитель автомобиля «УАЗ» обслужен амбулаторно.

23 марта около 11 часов 10 минут в Мурманске, на улице Софьи Перовской водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил наезд на припаркованный «Форд». В результате происшествия водитель автомобиля «Форд» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 428 нарушений Правил дорожного движения.

22 нарушения допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей. Выявлено 24 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 202 нарушения ПДД. 5 водителей было задержано за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 68 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области