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24.03.2017 14:40

В Мурманске полицейские изучили с малышами основы безопасного поведения на улице

За последнее время на территории областного центра в ДТП пострадали 11 дошкольников. Последний наезд на ребенка произошел в районе дома № 55 по пр.Кольскому.

Безусловно, главный пример для подражания детям показывают родители. Детский сад - хороший помощник семье в воспитании грамотных участников дорожного движения. Например, в детском саду №135 г.Мурманска профилактикой дорожных происшествий занимаются совместно с Госавтоинспекцией Мурманска. Недавно там организовали творческий семейный конкурс рисунков и плакатов на тему детской дорожной безопасности. Оценить работы пригласили госавтоинспекторов.

Инспектор ГИБДД отметила плакат «Не забудь про светоотражатель!», выполненный семьей Чечеткиных с использованием отражающих элементов. «Такие творческие находки - уже готовый макет для практического занятия с детьми. Особенно важно, что изготавливал ребенок его вместе с родителями», - отметила полицейский.

Инспектор помогла ребятам вспомнить виды транспорта, повторить правила перехода проезжей части. Малыши узнали, почему запрещено переходить проезжую часть на желтый сигнал светофора, и провели эксперимент, в ходе которого убедились в необходимости носить светоотражатели. В ситуационной постановке «Перекресток» дети четко и безошибочно определяли направления движения пешеходов и транспорта по жестам регулировщика.

Завершилось занятие беседой раздачей световозвращающих элементов - аксессуаров, так необходимых для безопасности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ППС УМВД России по Мурманской области)
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