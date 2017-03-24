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24.03.2017 14:25

У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников

Мероприятия по бесплатному сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов проводятся для людей, не являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.
Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации, а юридические лица и индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно на основании заключенных со специализированными организациями договоров.
25 марта администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.
В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00
– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50
– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30
– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20
– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

К теме: Ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.

/Администрация города Мурманска/
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