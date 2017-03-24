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24.03.2017 13:40

Прокуратура Первомайского округа г. Мурманска требует признать информацию в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации

​Прокуратурой округа выявлена информация, содержащая материалы, противоречащие действующему законодательству о государственной и муниципальной собственности и о землепользовании. Так, на сайте изложен способ незаконного завладения на праве собственности земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Страница опубликована в сети «Интернет» и открыта для свободного доступа неопределенного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних граждан. На момент проверки Интернет ресурс в единый реестр Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации не внесен.
В целях противодействия распространению данной информации в сети «Интернет» прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Мурманска подано заявление о признании ее запрещенной на территории Российской Федерации. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре округа.

Прокуратура Мурманской области
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