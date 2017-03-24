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24.03.2017 10:30

Антициклон принес на Кольский полуостров снег и гололед

Когда растает снег, сегодня с точной уверенностью никто сказать не может. Даже синоптики. Напомним, в этом году выпало рекордное количество осадков с момента инструментальных наблюдений. Вот и сегодня с раннего утра вновь сыпет. Виновник - неактивный антициклон, который смещается через Кольский полуостров в Баренцево море. Он принесет нам осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы по области будет держаться на отметке минус два минус семь градусов. В некоторых районах до 15 мороза. Днем воздух будет прогреваться. Столбик термометра уходит в плюс. Такая тенденция - причина повсеместного образования гололедицы. Так что будьте осторожны.
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