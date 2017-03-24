Житель г. Мурманска, обвиняемый в разбое и грабеже, предстанет перед судом

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого мужчины.

Установлено, что обвиняемый в январе 2017 года, находясь недалеко от одного из многоквартирных жилых домов в Ленинском районе г. Мурманска, напал на несовершеннолетнюю и потребовал передачи, находившегося при ней мобильного телефона. Затем, он самостоятельно достал из кармана куртки девочки мобильный телефон, после чего с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

В тот же день северянин, находясь на улице в Октябрьском районе г. Мурманска, увидел впереди идущую женщину, в руках которой находились сумка и пакет. Реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных вещей, мужчина внезапно вырвал сумку и пакет из рук женщины, после чего скрылся с места совершения преступления, а похищенным впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Действия обвиняемого по отношению к несовершеннолетней потерпевшей квалифицированы органами предварительного расследования как разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также, как грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, в случае хищения женской сумки и пакета у второй потерпевшей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области