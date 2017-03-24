Творческие номера местных коллективов и исполнителей. В Кольском районе отметили День работника культуры

Елена Ямаш.

В Кольском районе отметили День работника культуры. В программе праздника - творческие номера местных коллективов и исполнителей. Сегодня в районе действуют 45 учреждений такой направленности, в том числе городской музей города Колы. Официально созданное учреждение со сформированными фондами пока без собственного здания. Поэтому организует выставки на площадях других организаций. Подобные музеи есть в Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Полярном, Североморске, Никеле, Умбе, Мончегорске и Мурманске. При этом старейший город Заполярья, которому скоро исполнится 452 года, до сих пор не имеет своего краеведческого музея.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "У нас появился в Коле музей. И, мы надеемся, что это будет не только юридическое лицо, но мы сумеем совместно с городом Кола, совместно с правительством области реализовать очень интересный проект - провести реконструкцию здания и создадим в древнем городе Кола музей".

Председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Хочется сказать слова благодарности всем работникам культуры, что они делают нашу жизнь краше. Эти люди вне зависимости ни от чего, они выполняют свою работу на самом высоком профессиональном уровне. Наверное, потому что они любят свою профессию. И я хочу поздравить их с праздником. Семейного счастья, благополучия и новых творческих вдохновений".





