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24.03.2017 10:03

Взимание платы с грузовиков-двенадцатитонников по системе "Платон" с 15 апреля будет проиндексировано на 25%

Алексей Елкин.

Тариф изменится, оставшись "льготным". Взимание платы с грузовиков-двенадцатитонников по системе "Платон" с 15 апреля будет проиндексировано на 25%. До 1,91 руб. за 1 километр пути. Речь о передвижении по федеральным трассам. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Действующий тариф системы "Платон" в размере 1,53 руб. за километр пути будет применяться до 15 апреля 2017 года. Прежде, предполагалось, что именно с этой даты будет двукратное увеличение тарифа. До 3,06 руб. за 1 километр пути. 23 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить экспериментальный период для "Платона" и повысить его тариф на четверть. В Мурманской области в системе зарегистрировано более 700 владельцев "большегрузов". Общий их автопарк - порядка 2000 машин.



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