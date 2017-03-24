В Мурманской области первые ЕГЭ в досрочный период прошли без технологических сбоев и нарушений

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена в досрочный период 23 марта прошли экзамены по географии и по информатике и ИКТ.

В пункте 970, расположенном в школе № 41 Мурманска, работали общественные наблюдатели, в том числе и федеральные. В региональном ситуационном центре велось наблюдение за ходом экзаменов в режиме онлайн.

Во всех аудиториях использовалась технология печати контрольных измерительных материалов, в пункте проведения экзаменов непосредственно сканированы бланки ответов. Нарушения и технологические сбои не зафиксированы.

Как отметила министр образования и науки мурманской области Наталия Карпенко, досрочный период единого государственного экзамена в Мурманской области стартовал успешно.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 12 человек. Экзамен по географии сдавал 1 участник.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов. Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 4 апреля. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /