Сотрудники мурмашинской колонии прослушали лекцию о пограничных расстройствах личности

В мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 прошло консультационное занятие с сотрудниками учреждения, которое провела психотерапевт одного из мурманских частных психологических центров Надежда Мащенко.

Приглашённый специалист рассказала сотрудникам учреждения о типах психических расстройств, сделав особый акцент на гражданах, находящихся в пограничном состоянии. Это очень злободневно для российской уголовно-исполнительной системы в целом, поскольку в колониях и следственных изоляторах содержится достаточно большой процент граждан именно с такими недугами.

Сотрудники, ежедневно взаимодействующие с осужденными, зачастую сталкиваются с проблемой выстраивания общения с ними.

Психотерапевт Надежда Мащенко подробно рассказала о правилах поведения с такими личностями, мерах безопасности, необходимых при выявлении у осуждённых признаков агрессивного поведения.

По словам лектора, в подавляющем большинстве случаев - это люди со сложным прошлым, нервная система которых работает не так, как у обычного человека. Поэтому при контакте с ними сотрудникам следует сохранять спокойное, уважительное отношение к осуждённому, не давая ему одновременно реализовать социально-неодобряемое поведение, обезопасить себя, окружающих и его самого.

Лекция вызвала большой интерес у сотрудников колонии. В ходе общения с психотерапевтом было задано много вопросов, в основном касающихся специфики общения: проблемы замкнутого пространства с множеством ограничивающих факторов, вызывающих у людей стресс и агрессию, способы уйти от конфликта.

По мнению организатора лекции начальника психологической службы УФСИН Ирины Крапивиной, встреча получилась информативной и познавательной. Часто к психологам УФСИН сотрудники обращаются с вопросами, как вести себя с осужденными с личностными расстройствами. Более доступно и подробно объяснить поведение и особенности установления контакта с данной категорией лиц может именно узкопрофильный специалист. Практика подобных консультаций для личного состава учреждений УФСИН будет продолжена.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области