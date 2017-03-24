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24.03.2017 09:14

Малый ракетный корабль «Айсберг» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море

Экипаж малого ракетного корабля Северного флота «Айсберг» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Экипаж малого ракетного корабля выполнил комплекс стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.
Помимо уничтожения морских и воздушных целей расчеты ракетно-артиллерийской боевой части осуществили отработку ведения огня по береговым открытым мишенным позициям, а также отработали навыки по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.
Районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.
До возвращения в базу экипажу МРК «Айсберг» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.
Малый ракетный корабль «Айсберг» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение. В 2016 учебном году экипаж МРК «Айсберг» успешно выполнил ряд пусков крылатыми ракетами в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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