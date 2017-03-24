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24.03.2017 09:10

Состоялось заседание комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы

В региональном правительстве под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы по Мурманской области. 

Вопросом обсуждения стала проблема неплатежей учреждений, подведомственных федеральным органам государственной власти – ФСИН России, МВД России, МЧС России, перед гарантирующим поставщиком электрической энергии – филиалом «КолАтомэнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» за потребленную электрическую энергию. 

В заседании приняли участие генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко, руководители регионального министерства энергетики и ЖКХ, представители имеющих задолженности федеральных структур по Мурманской области. Была определена основная причина, способствующая возникновению и нарастанию кредиторской задолженности у потребителей энергоресурсов, – это несвоевременное доведение предельных объемов финансирования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку энергоресурсов. 

По результатам обсуждения указанной проблемы выработаны первоочередные мероприятия, направленные на погашение задолженности. 


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