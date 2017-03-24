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24.03.2017 11:20

20 лучших команд из всех муниципалитетов региона. В Мурманске прошли соревнования спасателей по оказанию помощи людям, пострадавшим в ДТП

Светлана Деменева.

] Когда счет идет на минуты. В Мурманск прошли традиционные соревнования спасателей по ликвидации ДТП. Участников по традиции много - 20 команд практически из всех подразделений МЧС. Сейчас у команды считанные минуты, чтобы спасти жизни двух человек. По сценарию, пассажиры заблокированы в машине. Вскрыть ее и оказать первую помощь пострадавшим - главная задача спасателей.
Заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области Андрей Коцюн: "И скорость оценивается, и правильность действий, умение работать инструментом, умение работать с пострадавшим - у нас есть такое понятие как оказание допсихологической помощи и четкость, правильность действий".
20 лучших команд из всех муниципалитетов региона. Перед областными соревнованиями прошли отборочные. Всем, кто участвует, кроме, наверное, совсем новичков, не раз приходилось работать на реальных ДТП. И одной из самых аварийных в стране - Ленинградке.
Начальник караула 31 пожарной части Кировского филиала ГПС Мурманской области Сергей Шекунов: "Самое главное, чтобы информация поступила правильная - о точном месте. Иногда звонят люди - не могут объяснить, где они находятся. Чем быстрее мы поймем, где это - тем быстрее приедем и поможем".
Самое сложное и аварийное время, конечно, зимнее. И еще переход от осени к зиме. Сейчас тоже постоянные перепады температуры, влияют на дорожную ситуацию. Ну, и главный фактор - водители.
Начальник аварийно-спасательной службы Мурманской области Управления по делам ГО и ЧС Иван Молчанов: "Лет 5 -7 назад культура водителей на дороге немножко возросла, а сейчас опять какой-то провал, все пытаемся проехать вперед, обогнать. В результате — ДТП, в большинстве кто-то нарушил правила".
Скоро на главной трассе между Мурманском и северной столицей снова начнется горячее время - время отпусков. Нагрузка на дорогу вырастет в несколько раз, и на тревожные службы тоже. Ликвидировать ДТП спасатели учатся постоянно. Но лучшая страховка на дороге - это, конечно, аккуратное вождение.
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