Фабрика творческих проектов. Директор Детской театральной школы г. Мурманска Светлана Асташенкова — победитель конкурсов "100 лучших школ России" и "50 лучших школ искусств России"

Елена Ямаш.

В этом году Детская театральная школа города Мурманска отметила 20-летие. В преддверие Дня работника культуры расскажем о руководителе единственного в своем роде учреждения заполярной столицы, которое давно получило статус экспериментальной площадки для реализации самых креативных творческих проектов.

Победитель конкурсов "100 лучших школ России" и "50 лучших школ искусств России". Это лишь малая часть наград мурманской Детской театральной школы, куда Светлана Асташенкова пришла в качестве преподавателя в 1996 году.

Преподаватель Детской театральной школы города Мурманска Мария Юрьева: "Я ее впервые увидела как педагога - очень солнечную, улыбчивую, за которой всегда бежали дети. Она всегда поддерживает нас во всех начинаниях, какие бы мы ни делали фестивали, спектакли. Она творческий человек - наш, но при этом с такой немножко трезвой мыслью".

Учащийся Детской театральной школы города Мурманска Сергей Кирпиченок: "Я ее знаю с давних лет, с того момента когда пришел в ДТШ, это было 10 лет назад. Человек постоянно встречает всех с улыбкой, с хорошим настроением".

Фабрика творческих проектов. Ежегодно коллективы учреждения представляют порядка 20 спектаклей. Сейчас здесь 800 воспитанников - цифры внушительные, если учесть объемы площадей, где ребята могут заниматься. И ажиотаж не спадает. Количество желающих обучаться превышает число свободных мест.

Директор Детской театральной школы города Мурманска Светлана Асташенкова: "Коллектив очень интересный, яркий и, наверное, благодаря нашему коллективу мы творим такие вещи, которые позволяют гордиться тем, что мы делаем".

Выпускники успешно реализуют себя в актерской профессии, работают в ведущих театрах страны, снимаются в кино, участвуют в телепроектах. Педагогам Детской театральной школы удается не просто обучить ребят, но и помочь им определиться с жизненным выбором.

Заместитель директора Детской театральной школы города Мурманска Елена Крынжина: "Я считаю, что она любит Детскую театральную школу в себе, а не себя в Детской театральной школе. Это, наверное, самое главное качество, которое редко бывает у руководителя".

Работа, значительная часть которой не видна постороннему взгляду - организация творческих площадок, фестивалей, участие в различных всероссийских и международных конкурсах, значимых массовых мероприятиях, разработка обучающих программ. 20 лет Детской театральной школы - возраст молодой, эффективный и высокопрофессиональный, - считает ее руководитель.

Директор Детской театральной школы города Мурманска Светлана Асташенкова: "Наверное, сейчас тот период, когда ты понимаешь, что и работа нравится, и много еще планов есть, которые хочется успеть реализовать, а это, наверное, самое главное".





