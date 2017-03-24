В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Капитана Егорова, 5

ул. Комсомольская, 10, 13, 15

пр. Ленина, 66, 68, 70, 72

ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47

09.00 – 17.00 ул. Осипенко, 10

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 49

Ледокольный проезд, 27, 31

11.00 – 12.00 ул. Крупской, 22

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Подгорная, 39, 64, 72

ул. Фестивальная, 24, 30

09.00 – 15.00 проезд Связи, 14, 18

10.00 – 13.00 ул. Зои Космодемьянской, 27, 29

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска