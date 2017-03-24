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24.03.2017 09:35

Вождение для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кандалакше совсем скоро откроют особые курсы

Елена Сивонен.

В Кандалакше - на базе автошколы ДОСААФ - совсем скоро откроют особые курсы. Вождение для людей с ограниченными возможностями здоровья - тех, кто в инвалидном кресле. Специально переоборудованную учебную машину уже презентовали. Это иномарка. Управление ручное. Средства автошкола получила в виде гранта от министерства социального развития области - 180 тысяч рублей. И пока такая единица техники только в Кандалакше. Не за горами - набор первой группы учеников с особыми физическими потребностями.
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