В Мурманской области осужденные одного из исправительных учреждений занимались телефонными мошенничествами

Кирилл Коган.

Осужденные исправительной колонии оказались телефонными мошенниками. Путём обмана, они, фактически, украли у одного из жителей региона 2 с лишним миллиона рублей. С этого начали брифинг в региональном УМВД. И продолжили статистикой. За 2 месяца произошло 230 фактов хищений с банковских карт, с использованием средств связи и сети Интернет. Сотрудники полиции выявили четыре преступные группы телефонных мошенников. Они совершили больше ста эпизодов. Причиненный ущерб не меньше 7 миллионов рублей.

Заместитель начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Мурманской области Дмитрий Глявин: "На территории Мурманской области, в одной из колоний, действует также группа лиц, которая совершает телефонные мошенничества. На данном этапе установлено 18 эпизодов их преступной деятельности, следствие еще продолжается. Данная группа лиц содержится в исправительном учреждении, они совершали преступления в отношении не только жителей Мурманской области, но и в отношении жителей Подмосковья".