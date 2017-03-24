Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Анастасия Русинова.

В Мурманской области на учете порядка 5 тысяч человек. Показатели заболеваемости и смертности от этого недуга одни из самых низких по стране. Медики связывают это с качественной и налаженной работой противотуберкулезной службы. За последние годы стала лучше материально-техническая база. Недавно диспансер получил компьютерный тамограф. Он позволяет проводить исследования и ставить диагноз, буквально, в считанные часы. Туберкулез - недуг излечимый. Соблюдение правил гигиены, здоровый образ жизни - основные рекомендации врачей по профилактике.

Главный врач Мурманского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Преснова: "И при малейших симптомах, не заниматься самолечением, а идти к врачу и обследоваться - это тоже нормально. И если хотя бы раз в 2 года человек без заболеваний пойдет на обследование, то честь и хвала ему".





