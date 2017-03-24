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24.03.2017 09:05

От Зеленоборского до Никеля. "Поезд здоровья" вновь отправился в путешествие по Мурманской области

Любовь Дубова.

От Зеленоборского до Никеля. "Поезд здоровья" вновь курсирует по Мурманской области. Врачи уже отработали в поселке Зверосовхоз. Принимали в амбулатории. Медики общего профиля, высокотехнологичной и детской помощи. Узкие специалисты. Впервые - индивидуальные консультации проводит сотрудник центра медпрофилактики. Задача - обследование северян, корректировка лечения. Сегодня "Поезд здоровья" прибывает в Мишуково. До конца апреля он посетит 31 населенный пункт.
Руководитель проекта "Поезд здоровья" Владимир Василенко: "Мы знаем, что специализированной помощи недостаточность определенная имеется. Что есть лист ожидания, в первую очередь, пациенты попадают на прием к врачу из листа ожидания. Те, которые уже записаны на примем к врачу специалистам МДЦ, областной больницы. И эта помощь им здесь оказывается на местах".
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